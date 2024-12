Cityrumors.it - Milano, tre arresti per pedopornografia: video e foto di minorenni | Scoperti 5mila giga di materiale

Leggi su Cityrumors.it

Sono stati colti in flagranza di reato e arrestati per detenzione di materiale pedopornografico. La mole del materiale sequestrato è ingenteL’operazione denominata “bittersweet” ha condotto gli uomini della Polizia di Stato ad arrestare tre persone, una italiana di 43 anni e due peruviane di 45 e 21 anni, con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico realizzato mediante lo sfruttamento di. Condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dicon il Servizio di Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, l’indagine ha avuto inizio grazie a diverse segnalazioni provenute da organi di polizia esteri.Treper: sequestrati 5 terabyte di materiale (cityrumors.it / ansa)In seguito alle varie segnalazioni arrivate dall’estero e trasmesse mediante il Centro Nazionale per il Contrasto dellaOnline, la Polizia e gli organi competenti hanno avviato un’indagine che ha presto portato all’identificazione dei tre responsabili.