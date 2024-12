Quotidiano.net - Media, da soldati Israele detenzioni arbitrarie e abusi a Hebron

israeliani di stanza nella città occupata di, in Cisgiordania, hanno intensificato una campagna di, violenze econtro i palestinesi: è quanto emerge da interviste del Guardian ai residenti colpiti e da una nuova ricerca del gruppo per i diritti umani B'Tselem. Tre persone hanno raccontato di essere state sequestrate per strada mentre svolgevano le loro attività quotidiane con dubbi pretesti, come foto di bandiere palestinesi trovate sui loro telefoni cellulari o accuse di lancio di pietre, riporta oggi il quotidiano britannico. I tre sono stati ammanettati, bendati e portati nelle vicine postazioni militari, dove sono stati sottoposti admentali e fisici per ore. Un uomo di 60 anni, Bader a-Tamimi, ha detto di essere stato colpito al torso e sbattuto contro un muro dopo aver chiesto aidi smettere di distruggere la merce nel suo negozio di souvenir.