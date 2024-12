Iltempo.it - La Lega storce il naso sullo stop alle keybox: tutte le perplessità del Carroccio

del Viminale al check in da remoto per gli Affitti brevi. “In un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello dirta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente”. È quanto contenuto nella circolare con cui il Ministero dell'Interno ha stabilito che anche per gli appartamenti affittati online per brevi periodi adesso diventa obbligatorio il controllo di persona dei documenti dei clienti. Non sarà più sufficiente dunque inserire i propri dati online per accedere all'alloggio, ma ogni ospite dovrà essere identificato de visu da qualcuno dello staff della struttura, che dovrà accertare la corrispondenza tra il documento e chi lo presenta.