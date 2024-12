Ilgiorno.it - Incendio a Bresso, tre fratelli bloccati dalle fiamme: uno è morto e un altro è gravissimo

Milano – Tresono rimasti coinvolti in un gravescoppiato martedì mattina in un appartamento nel comune di, in provincia di Milano: uno è, unè rimasto gravemente mentre il terzo è riuscito a salvarsi. La vittima, di cui al momento non sono note le generalità, aveva 60 anni e viveva al secondo piano di una palazzina insieme ai due. Il rogo è scoppiato nella prima mattina al civico 97 di via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni e le ambulanze dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. L’uomo rimasto ustionato è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe originato dalla cucina, per cause in corso di accertamento.