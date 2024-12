Liberoquotidiano.it - "Diciamoci la verità: se lo merita, la sinistra". Cacciari non si tiene: umilia Schlein & co | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"L'Europa può vivere e riprendersi soltanto in un mondo libero e in pace, questo dovrebbe essere il suo obiettivo, un mondo libero almeno dal punto di vista mercantile e commerciale, battersi strenuamente per questo, perché senza queste condizioni non è possibile a nessun Paese europeo riprendersi in modo tale da poter dare soldi al ceto medio, poter aumentare i salari e poter fare sanità pubblica, è assolutamente impossibile e chi dice che è possibile dice menzogne": Massimoha fatto questa analisi in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Ma purtroppo nei Paesi dell'Ue i nazionalismi crescono - lo ha interrotto la conduttrice - la Germania andrà a elezioni anticipate il prossimo febbraio, la Francia avrà un voto decisivo per la tenuta di questo governo di minoranza.