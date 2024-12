Donnaup.it - Ciambelline salate in padella: una gustosa alternativa al pane!

in: unaal!Leinsono un eccellente e appetitoso sostituto del. E in più hanno il vantaggio che si preparano davvero in pochi minuti e cuociono molto alla svelta.Morbidi dentro e croccanti fuori, queste ciambellesi possono aromatizzare con le erbette che uno preferisce. La nostra scelta è caduta su prezzemolo e rosmarino, ma voi potete sbizzarrirvi come credete.Per quanto riguarda la scelta del contorno, possiamo solo dire che si sposano a meraviglia con gli affettati e coi formaggi: ne può venire fuori un aperitivo davvero irresistibile.Se adoperate il lievito istantaneo, potete dorarle inin meno di un quarto d’ora.Ma vediamo la ricetta.in: unaal!Gli ingredientiCi occorreranno: 400 grammi di farina doppio zero; 200 millilitri di acqua; 8 grammi di lievito istantaneo per torte; tre cucchiai di olio extravergine d’oliva; sale, rosmarino e prezzemolo quanto basta.