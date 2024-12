Ilrestodelcarlino.it - Carpi pensa a Cavallini e Casarini

Rinfrancato dal successo di Legnago, sul campo ilha ancora tre impegni prima della sosta di fine 2024 (Torres e Sestri per finire l’andata e Rimini prima di ritorno), ma radiomercato sta già cominciando ad accostare ai biancorossi i primi nomi per la finestra che aprirà ufficialmente il 2 gennaio. Ilprenderà un difensore a sinistra, dove è tornato di moda il nome di Giacomo(2004) promesso e poi mai dato dalla Reggiana in estate dopo che i granata lo avevano lanciato titolare nelle prime giornate, poi però l’ex Caratese è sparito dalle rotazioni di Viali (ultima presenza il 15 settembre) e così ora potrebbe arrivare in prestito. Poi sicuramente arriverà un centrocampista per sostituire l’infortunato Forapani. Da Torre del Greco ogni giorno arrivano conferme sulla trattativa per portare in biancorosso il centrocampistagiano Federico(’89).