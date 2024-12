Oasport.it - Tennis, il turco Celikbilek si sente male durante un match: emorragia cerebrale

Il mondo delha vissuto un momento davvero drammatico a Monastir, in Tunisia,il torneo M15.le primissime battute della semifinale contro Yanki Erel, il ventottenne Altugè stramazzato a terra, colpito da un’fulminante. L’atleta, ventotto anni, è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del torneo ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in osservazione. I medici hanno poi optato per l’intervento chirurgico, riuscito perfettamente secondo i media turchi, in attesa di un pronto miglioramento. Nel caso ci sarà bisogno di un’ulteriore operazione.La federazione turca ha diramato un comunicato diffuso a mezzo stampa: “Lo stato di salute dell’atleta è attentamente monitorato dalla nostra Federazione e dall’Ambasciata tunisina.