Lapresse.it - Roma: tentato furto in villa famiglia Berlusconi, indaga la polizia

, 2 dic. (LaPresse) – Laè intervenuta, in via Lucio Volumnio, nella zona dell’Appia Antica, per una segnalazione dinelladi proprietà della. Secondo quanto apprende LaPresse, due persone incappucciate, intorno alle 18, si sarebbero introdotte all’interno del giardino dell’abitazione passando da un’abitazione adiacente. L’allarme è stato lanciato dall’istituto di vigilanza privato che dalle telecamere ha visto le due persone. Sul posto le autoradio e le volanti della questura dicon lascientifica.