Liberoquotidiano.it - "Perché sono diventato geloso": Andrea Bocelli infila la moglie e Mara Venier "rincara" la dose

Tempo di confessioni, intime, private, pere Veronica Berti, una coppia il cui amore resiste al tempo, la relazione infatti dura da 22 anni. E i due sipresentati in coppia a Domenica In, il programma condotto dasu Rai 1, il popolare contenitore domenicale nella puntata di domenica 1 dicembre., parlando della quotidianità con la, ha confessato: "del telefono. Lei passava tutto il suo tempo ad usarlo, togliendo spazio a noi due. Quando l'ho conosciuta aveva tempo solo per me, ora invece lo passa spesso al cellulare", insiste. Il tenore ha poi rimarcato l'importanza di bilanciare la tecnologia con i momenti autentici di coppia: "Il telefono è importante oggi, ma nella vitale piccole cose di tutti i giorni che fanno la differenza".