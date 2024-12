Ultimouomo.com - Il Liverpool è la squadra migliore in Europa, oggi

Dicembre è agli albori, eppure sembra già chiaro a tutti chi si proclamerà campione d’Inghilterra 2024/2025. Forse stiamo andando di fretta, ma la gara di Anfield trae Manchester City ha lanciato un messaggio inequivocabile: i Reds sono lapiù forte d’in questo momento. Con quest'ultima, le vittorie consecutive sono otto, quindici nelle ultime sedici, a +9 dall’Arsenal secondo, mentre Guardiola non riesce in alcun modo a uscire dal periodo di crisi più nera della sua carriera.Ildoveva fare a meno di Konaté - sostituito da Joe Gomez - mentre Guardiola ha fatto dei cambi rispetto alla rimonta subita dal Feyenoord in Champions League. Ha sostituito i giocatori più negativi, Ederson e Gvardiol, con Ortega e Walker. Grealish è stato sostituito da Ruben Dias, spostando Nunes nella posizione di esterno alto a sinistra.