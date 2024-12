Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo boccia von der Leyen: “È partita male, esprime un’Europa non più egemone come una volta”. Su La7

“Von der. Il problema è che è l’espressione diche non è più“. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, è stato il direttore di Limes, Lucio. “L’Europa non è più quella a trazione franco-tedesca, ci sono formazioni nell’Europa centrale e orientale che pensano che l’asse franco-tedesca debba diventareloro, mentre prima raccontavamo che loro dovevano diventarenoi. Quanto conta Meloni? Conta quanto l’Italia, non è tra i principali Paesi ma qualcosa può fare perché ha una massa di manovra non indifferente”.Video La7L'articolovon der: “Ènon piùuna”. Su La7 proviene da Il Fatto Quotidiano.