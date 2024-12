Ilnapolista.it - Torino-Napoli 0-1, pagelle / Ah se fosse entrato il tacco di Lukaku, McTominay è McDomini

Ledi0-1 a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Com’è noto, da queste parti non si ama la fatidica costruzione dal basso sempre e comunque. A maggior ragione se il giovane Meret sovente tituba e ritarda il passaggio ai compagni, provocando errori e palle perse. Non solo. Una volta la lentezza è tale che rischia con Sanabria e un paio di volte appoggia invece centralmente a Lobo circondato dai granata (vedasi quello che è successo a Parma con Provedel). Detto questo, è bravissimo nelle uscite sulle palle alte. Ci sono da giudicare due Meret, quindi, con media finale. Quello coi piedi è da 5, a essere generosi; quello che para è da 6, elevando allo stesso tempo una sentita prece di ringraziamento per Coco che al 36’ si inginocchia sulla pelota anziché spingerla banalmente in rete – 5,5DI LORENZO.