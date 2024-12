Quotidiano.net - Sanremo 2025: chi sono i cantanti in gara. Tutti i nomi dei Big

Leggi su Quotidiano.net

Il giorno è arrivato: oggi, domenica 1 dicembre, Carlo Conti annuncerà ideiche parteciperanno al Festival difra i Big. A loro si aggiungeranno i vincitori diGiovani 2024 dopo la finalissima in onda in prima serata su Raiuno il 18 dicembre. Quando si svolge il Festival diInizialmente previsto per l’inizio di febbraio, il Festival diè stato spostato a causa della concomitanza con le gare della Coppa Italia di calcio e quindi si svolgerà da martedì 11 a sabato 15 febbraio. QuantiinOggi si scioglierà anche il dubbio in merito al numero deiin: dai 24 annunciati inizialmente saranno almeno una trentina i Big inper. I temi delle canzoni Quali saranno i temi delle canzoni di? "Tra quelli selezionati c’è qualche brano importante per contenuto, ma quello che è arrivato musicalmente dai cantautori non è più un macromondo, non vanno a parlare di guerra e immigrazione.