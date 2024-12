Quifinanza.it - Nuovo Portale contro il lavoro nero, cos’è e come funziona: la guida rapida

Ilè e continua a essere una piaga per l’occupazione e l’economia. Tra perdite di entrate fiscali e contributive, distorsione della concorrenza e mancanza di tutela per i lavoratori, il “sommerso” frena la crescita del Paese e favorisce le disuguaglianze economiche e sociali.A riprova di una situazione di certo non rosea, abbiamo i dati aggiornati di Istat, i quali indicano che in Italia oggi ben tre milioni di lavoratori sarebbero occupati a svolgere attività nascoste ad Inps, Inail e Fisco. A conti fatti, questo significa che circa il 12,5% degli occupati regolari non paga le tasse, non versa i contributi e non è tutelato sul piano degli infortuni sul.La buona notizia è, però, che a breve ilnazionale delsommerso – Pns sarà finalmente operativo. Mira a rappresentare un’effettiva svolta per il monitoraggio e il contrasto alirregolare in Italia.