Porsche | lunga vita al benzina Solo elettrico non è sostenibile

Con le vendite della nuova Taycan scese di diversi punti percentuali e con il timore che anche laMacan a batterie non riesca a fare i numeri che faceva la versione endotermica, arriva il clamoroso dietro front della Casa tedesca di Zuffenhausen. la gamma interamente elettrica non è ad oggi. Bisogna continuare a produrre vetture a, elettrificate, ma con una base termica che comunque sarà sempre più pulita. E’ il cliente che lo chiede.A riconoscere che le auto a batteria non stanno riscuotedo il successo sperato è proprio il CFO di, Lutz Meschke. “Vi è stato un rallentamento della transizione verso l’. Molti clienti del segmento premium stanno guardando alle vetture endotermiche“, ha spiegato.Proprio per questo motivo sembra ci sarà un cambio importante nella strategia del brand nel corso dei prossimi anni.