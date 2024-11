Calciomercato.it - La Serie A esplode per lui, asta già pronta tra le big: “È un campione”. Prezzo alle stelle

Leggi su Calciomercato.it

Milan, Napoli, Inter e Juventus pazze dell’esterno che a breve può diventare una ricchissima plusvalenza per il dsIl calciomercato sembra così lontano, eppure è davvero vicino. In realtà lo è sempre, a prescindere daperture e chiusure ufficiali delle due sessioni stagionali. E così le potenziali aste, la corsa al talento, si fa sempre più serrato. Anche perché in questi anni di talenti e promesse inA ne stanno fortunatamente passando parecchie.Cristiano Giuntoli e Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itNico Paz, Gudmundsson, Soulé, Yildiz, Buongiorno, Rovella, Ricci e tanti altri. Di certi giocatori se ne intende parecchio Pantaleo Corvino, che nella sua lunga carriera ne ha scoperti e lanciati davvero tantissimi. E grazie a lui il Lecce in questi anni si sta mentenendo su buoni livelli, riuscendo a realizzare plusvalenze importanti.