La bufala complottista di Hillary Clinton e Huma Abedin «torturatrici di bambine»

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) sostengono chee la sua assistenteavrebbero torturato e ucciso una bambina e vi sarebbe un filmato che lo dimostrerebbe. La narrazione si lega a un complotto nato in seno al movimento QAnon. Secondo tale narrazione i membri delle élite sarebbero coinvolti in un traffico di bambini, volto a ottenere l’adrenocromo, una sostanza che i potenti assumerebbero per vivere più a lungo. Vediamo perché si tratta dell’ennesima tesi cospirazionista priva di fondamento.Per chi ha fretta:Secondo alcune condivisioni Facebooke la sua assistenteavrebbero torturato e ucciso una bambina.La fonte sarebbe un filmato trovato dall’ex marito di Abelin, Anthony Weiner.Anthony Weiner stato condannato per aver inviato messaggi erotici a una minorenne.