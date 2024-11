Dilei.it - Correttori sotto i 10 euro: l’esperta ce ne consiglia 5 (efficaci e virali)

Leggi su Dilei.it

Il correttore è un must have nel kit trucco di ognuno di noi, l’ideale per cancellare le occhiaie e le piccole discromie. Ma quale acquistare?ci5 prodotti top che uniscono un prezzo low cost con un’ottima resa, svelandoci come usare al meglio ia seconda delle esigenze.Come capire che tonalità di correttore prendere“È molto difficile capire quale correttore scegliere” – ci spiegamake up artist Clara Battaglia – “Le occhiaie infatti variano da persona a persona. Ci sono però delle regole di base da seguire”.– Clara BattagliaVerde, giallo o arancione, i colori deisono studiati per correggere le discromie e rendere meno evidenti le occhiaie, utilizzando il metodo della neutralizzazione dei colori.Resta il dilemma di come sceglierli.