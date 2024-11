Ilrestodelcarlino.it - Cantieri edili, corsi di italiano per stranieri

Il prefetto Sante Copponi ha tenuto una riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione per verificare la possibilità di rafforzare le attività rivolte all’aumento del numero deiper l’apprendimento della lingua italiana, in favore dei lavoratorioccupati e da occupare neidel cratere. La conoscenza della lingua italiana è considerata indispensabile per consentire ai lavoratoridi essere formati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando in questo modo i dispositivi di protezione neipermettendo ai lavoratori una maggiore autoprotezione, basata sulla conoscenza delle norme. Il problema si pone con forza in quanto è prevedibile che la necessità di occupare lavoratorineisarà sempre più rilevante, alla luce delle dinamiche della ricostruzione pubblica e privata.