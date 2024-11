Quifinanza.it - Cambio Euro-dollaro, quali impatti da Presidenza Trump e crisi politica tedesca?

IlUSA ha registrato un’impennata a seguito delle elezioni presidenziali. L’indice delUSA (DXY) è salito di circa il 2,50% e il tasso EUR/USD è sceso dai livelli di circa 1,08 agli attuali livelli di poco superiori a 1,05. L’impennata delè più evidente nei confronti dell’e del renminbi cinese, viste le rispettive quote di esportazione verso gli Stati Uniti. Lo sottolinea Union Bancaire Privée (UBP) nell’analisi a cura di Peter Kinsella, Global Head of Forex Strategy., l’analisi di UBPI dati – spiega l’esperto – indicano che le valute dei Paesi con un’ampia esposizione agli Stati Uniti per gli scambi commerciali sono colpite da beta di crescita negativi. La perdita media a due anni per l’è stata nel range del 4%, mentre la maggior parte delle altre valute del G10 ha registrato perdite annualizzate tra il 2% e il 6% rispetto all’USD.