Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2024 ore 09:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 29 NOVEMBREORE 09.05 ALESSIO CONTIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULL A1NAPOLI, TRA ORTE E MAGLIANO SABINA DIREZIONE.SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLAFIUMICINO ALLA PONTINA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA.SULLA A24TERAMO, NEL TRATTO URABNO, CODE TRA IL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARE DIREZIONE TANENZIALE EST.SULLAFIUMICINO, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TROVIAMO CODE PER TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.SU VIA APPIA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE DA VIA DEI LAGHI IN INGRESSO A.PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO:LA CIRCONE È RALLENTATA PERDANNEGGIAMENTI A UN PASSAGGIO A LIVELLO A ANGUILLARA.