.com - Uovodiseppia Milano presenta “Come un giorno di festa”

Leggi su .com

Una tavola che profuma di casa, di mare e di feste in famiglia. Piatti che prendono vita grazie ai gesti sapienti di chi racconta storie ed emoziona con i sapori. Il 10 dicembre alle ore 20.00,diventa quel luogo dove lo chef Pino Cuttaia, con la sua cucina intima e poetica, accompagna gli ospiti in un percorso che anticipa le gioie del pranzo e delle atmosfere del Natale. Nasce così “undi”, una serata unica dove ogni piatto non è solo cibo, ma un ricordo, un abbraccio, un dono.La cena si apre con un brindisi di benvenuto preludio al racconto culinario che inizia conun fois gras una reinterpretazione personale dello chef di un simbolo delle grandi occasioni. Si passa poi al Baccalà e carciofi, un incontro tra mare e terra, dove il baccalà, re delle tavole festive siciliane, si sposa con la delicatezza del carciofo.