Liberoquotidiano.it - Ucraina e confini, ecco come parte l'agenda di Donald Trump: si aprono nuovi scenari

Leggi su Liberoquotidiano.it

Le tariffe promesse dapro- vocano scontri tra Canada e Messico.promette dazi a Cina, Messico e Canada dal primo giorno. Il 10% alla Cina per il traffico di fentanyl, il 25% a Canada e Messico «perle loro ridicole frontiere aperte». Il che porta a uno scontro tra Usa e Cina e tra Usa e vicini proprio mentre la Cina è in netta espansione in America Latina (appena inaugurato da Xi un grande porto in Perù, anche Lula discute con Pechino susostituire eventuali export venuti meno negli Usa). Ma i Paesi che fannodell'accordo trilaterale hanno assunto posizioni diverse sui possibili dazi imposti dagli Stati Uniti. Il Messico ha assunto una posizione dura, minacciando di reagire con le proprie tariffe sulle merci americane. Il Canada, d'altro canto, ha sottolineato di essere molto più allineato agli Stati Uniti rispetto al Messico.