Ilgiorno.it - Sara Campiglio, la prof dell’Enaip di Varese accoltellata da uno studente: “Ho pensato di lasciare la scuola, ho deciso di restare”

Leggi su Ilgiorno.it

, 29 novembre 2024 – La testimonianza di, la docente dilo scorso febbraio da unodell’istitutoessionale Enaip, che ha aperto la festa per gli ottant’anni delle Acli all’Auditorium della Conciliazione a Roma, ha commosso la sala e scatenato gli applausi. La docente di italiano, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha raccontato come, dopo l'episodio dell'accoltellamento, si sia trovata a dover scegliere: “Da un lato potevo abbandonare il mondo della, dall'altro rimanere al fianco dei miei ragazzi. Alla fine ho scelto di rimanere, seguendo l'approccio non punitivo, non freddo ma caldo e accogliente del tendere la mano”. Nei giorni immediatamente successivi all’aggressione di cui era stata vittima aveva anche detto fra le lacrime: “Non capisco perché mi abbia fatto questo, sono trent’anni che vivo per questi ragazzi.