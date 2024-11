Pattinaggio pista lunga | Lollobrigida 13ª nei 1500 metri in Division-A

Leggi su Sportface.it

Al National Speed Skating Oval di Pechino si è aperta oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024/25 divelocità su. In-A, Francesca(Aeronautica Militare) ha chiuso al 13° posto i 1.500in 1’58?11. In-B vince Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) nei 1.500maschili. Settimo posto per Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) con 1’47?52, 14esimo per Francesco Betti (Fiamme Oro) in 1’48?32 e 26esimo per Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) con 1’50?06. Sui 1.500femminili, ottavo crono per Arianna Fontana (Icelab) con 1’59?97.13ª neiin-A SportFace.