Dilei.it - Milly Carlucci a La volta buona su Samuel Peron svela perché ha lasciato Ballando con le Stelle

Leggi su Dilei.it

è tornato acon le. Chiamato in extremis, a poche puntate dalla finale del 2024, per salvare il percorso di Federica Pellegrini dopo i problemi con Angelo Madonia. Un ritorno molto gradito dagli addetti ai lavori e soprattutto dai fan del programma. Eha finalmenteto il motivo per il quale il ballerino veneto non era stato chiamato fin dall’inizio di questa edizione, che sta riscuotendo grande successo.avevacon leIl nome diè indissolubilmente legato a quello dicon le. Il ballerino e insegnante è approdato sulla pista da ballo dialla seconda edizione del dancing show, quella andata in onda nell’autunno del 2005. E fin da subito si è saputo guadagnare un posto di rilievo classificandosi al secondo posto in coppia con l’attrice Loredana Cannata.