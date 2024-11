Iodonna.it - La voce potente della giovane artista brianzola è riuscita a regalare un'interpretazione vibrante di "Mi sei scoppiato dentro il cuore"

Conquistare il pubblico di X Factor 2024 con un brano di Mina è una sfida per pochi. Mimì, 17ennedallastraordinaria, ha dimostrato di essere all’altezza del compito nella semifinale del talent show di Sky, regalando un’di Mi seiil. Laha lasciato tutti senza parole, guadagnandosi una standing ovation e, soprattutto, un posto nell’attesissima finale di Napoli. «Non pensavo di arrivare fin qui, ma ho dato tutta me stessa», ha dichiarato Mimì, visibilmente emozionata al terminesua performance. I 12 concorrenti artisti di “X Factor 2024 Live Show” guarda le foto Mimì vola in finale a X FactorLa serata è stata un concentrato di tensione ed emozioni.