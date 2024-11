Sport.quotidiano.net - Juve già al bivio, mercato decisivo. Antonio Silva il primo obiettivo . E Douglas Luiz può partire subito

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il gioco, il benedetto gioco agognato per anni, non è mancato. Il gol, come la vittoria, sì. Il pari di Birmingham in Champions ha avuto il sapore dolceamaro dell’incompiuta, per la. Che contro l’Aston Villa, causa infortuni, si è presentata con appena diciassette giocatori, di cui soli quattordici di movimento: ma che pure non è quasi mai stata pericolosa contro una squadra reduce da un mese di blackout dopo l’avvio brillante in questa stagione. C’è il ’non gol’ beffardo di Conceiçao da registrare, certo, con la paratona del Dibu Martinez e quel paio di centimetri di pallone ancora sulla riga a salvare i Villans. Però quanto è mancato Vlahovic, l’unico vero attattante centrale dellafatta eccezione per il lungodegente Milik. Koopmeiners, per il momento, non ha per niente inciso in area.