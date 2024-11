Ilrestodelcarlino.it - Il Riccione concede il bis:. Pederzani firma il derby

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Femminilesi prende tutto nelcon il Gatteo Mare, recupero della decima giornata di campionato (1-0). Decisivo il gol realizzato danel primo tempo, esattamente dopo 32 minuti di gioco. Un gol che mette nelle tasche delle biancazzurre tre punti fondamentali per mettersi alle spalle la zona calda della classifica e iniziare a guardare in alto. Un successo, quello neldi recupero, che permette alle romagnole di raggiungere la Jesina a quota 15, a 13 punti dal Venezia capolista, ma con tante squadre ora a portata di mano. Un segno di continuità da parte della squadra di mister Genovesio che mette così in fila la seconda vittoria consecutiva, dopo aver battuto domenica scorsa, sempre davanti al pubblico amico, il Venezia 1985. Una bella prova di maturità da parte delle romagnole che ora avranno un osso duro da affrontare.