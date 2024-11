Lanazione.it - Il patto del Forum Risk. La politica dialoga sulle medicina del futuro

"La sanità non è né di destra, né di sinistra", aveva detto alla vigilia il Presidente del comitato scientifico delVasco Giannotti. Ecco perché nell’ultimo giorno delmanagement in sanità in corso ad Arezzo Fiere tra i tanti spunti di giornata c’è iltra forze politiche e istituzioni. Le conclusioni dei lavori saranno affidate nel pomeriggio dalle 14 alle 17,30 in sala Petrarca a Piero Fachin, condirettore di Qn La Nazione e Nino Cartabellotta Presidente della Fondazione Gimbe che parleranno del tema del 19esimo"Verso un nuovo sistema sanitario quo, solidale, sostenibile" e appunto deltra forze politiche e istituzioni in un incontro a cui parteciperanno consiglieri regionali e responsabili sanità di varie forze politiche. Stamani sul tavolo anche il tema Ripensare la professione infermieristica e il sistema sanitario nazionale.