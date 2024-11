Sport.quotidiano.net - Eurolega: EA7 Milano da applausi, battuta la capolista Fenerbahce

Bologna, 29 novembre 2024 – Colpo grosso dell’EA7che nella dodicesima giornata di stagione regolare d’si impone alla Ulker Sports and Event Hall di Istanbul superando laper 85-91. Il roster italiano ottiene il sesto successo stagionale nella manifestazione, il quinto nelle ultime cinque uscite confermando di fatti un trend positivo. Sugli scudi un eccellente Nikola Mirotic autore di 29 punti finali di cui diciotto nel solo primo tempo: il montenegrino ha tirato col 50% dalla lunga distanza e con 6/9 da due punti aggiungendo anche otto tiri liberi, catturando nove rimbalzi e conquistando ben sette falli. Una prestazione maiuscola nella serata in cui hanno dato forfait Bolmaro, Flaccadori e Tonut. Per i turchi è il terzo passo falso nel torneo: non è bastato Wade Baldwin da 19 punti a referto e in dubbio alla vigilia.