Assogestioni a ottobre la raccolta sfiora i 45 miliardi

Il mercato italiano del risparmio gestito è ancora positivo ad. La, secondo la consueta mappa di, è di 4,47di euro, mentre il patrimonio si è attestato a 2.460di euro. L'effetto performance è di -0,3% in base alle stime dell'ufficio studi dell'associazione. Il dettaglio sui fondi aperti evidenzia unacomplessiva di 2,69di euro, sostenuta dai 4,82di euro di afflussi verso i soli prodotti obbligazionari, dato che porta lada inizio anno per la categoria a +42,57di euro. Azionari e bilanciati hanno, invece, registrato rispettivamente 2,24 e 1,25di euro di deflussi. Infine, la lettura preliminare dimostra unapositiva anche per i fondi chiusi (+847 milioni di euro) e per le gestioni di portafoglio retail (+999 milioni di euro).