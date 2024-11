Ilrestodelcarlino.it - Ascensori, l'importanza della riqualificazione

Il temaenergetica è oggi sempre più attuale e coinvolge ognuno di noi anche nella quotidianità. Senza rendercene conto ogni giorno compiamo attività che sono parte del quotidiano e che hanno un impatto sull’aspetto di consumo di energia. Uscire di casa o arrivare sul luogo di lavoro richiede spesso l’utilizzo di un ascensore: ma difficilmente ci siamo chiesti quale sia l’effettivo consumo energetico di quel “viaggio in ascensore”. L’Italia è il secondo Paese a livello mondiale in termini diinstallati, con circa un milione di impianti che ogni giorno effettuano quasi cento milioni di corse. Oltre il 70% degliin servizio nel nostro Paese, tuttavia, è in funzione da più di venti anni e quasi il 50% da oltre trenta anni. Analizzando questi dati è chiara l’di avere un efficiente servizio di manutenzione ed assistenza per mantenere un alto livello di efficienza degli impianti.