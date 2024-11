Ilgiorno.it - Porlezza, donna trovata morta in casa: indagato l’amico

, 28 novembre 2024 – Era statasenza vita a fine luglio, a 45 anni, nella sua abitazione di. Una morte che fin da subito era apparsa poco chiara e che aveva spinto il sostituto procuratore di Como, Alessandra Bellù, a disporre l’autopsia per stabilire le circostanze di quel decesso. L’esame del medico legale aveva così stabilito che la causa era da ricondurre a un’assunzione di cocaina, che le era stata letale. Le indagini, delegate ai carabinieri di, sono sfociate ora nell’iscrizione sul registro degli indagati di un amico della vittima, un uomo di 38 anni anche lui residente in Alto Lago, raggiunto da avviso di garanzia con l’ipotesi di “morte come conseguenza di altro delitto”. Gli accertamenti Gli inquirenti ritengono infatti che sia stato lui a cedere la dose di stupefacente risultata letale, che il 24 luglio aveva causato la morte della, ex titolare di un locale pubblico della zona e molto conosciuta a