Ilgiorno.it - Nuovo Eurospin, avanti con i lavori

Un altro supermercato a Inveruno. In questi giorni sono ripresi iper la costruzione dell’e della rotonda tra via Garibaldi e via Legnano, lungo la Strada Provinciale. Questo snodo, spesso teatro di incidenti e congestioni, sarà riqualificato con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza. I cantieri, avviati mercoledì scorso, stanno procedendo a ritmo serrato, con una conclusione prevista entro appena sei mesi. Il supermercato sorgerà nel 2025 sull’area precedentemente occupata dall’ex fabbricato della Siderurgica Inverunese, una struttura dismessa che è stata completamente demolita per far spazio alcomplesso. L’area, circa 10mila metri quadri, vedrà iledificio occupare una porzione di 3.300 metri quadrati, lasciando il resto a parcheggi e verde.