Notre-Dame riapre cinque anni dopo l’incendio | La parola d’ordine è splendore

Leggi su Open.online

Mancano poche ore alla riapertura della cattedrale didi Parigi. Adaldivampato sul tetto, euna ristrutturazione costata 700 milioni di euro, la chiesa gotica è pronta a tornare ad accogliere turisti e religiosi. L’interno della chiesa non è stato ricreato identico a com’era prima del rogo. Chi l’ha già vista – ma sono pochissimi, perché l’esito della ristrutturazione è stato tenuto celato – assicura che le navate ora sono illuminate da una luce che prima non c’era. Un contrasto con l’atmosfera cupa che vi si respirava precedentemente, scrive la Bbc.Macronla CattederaleL’inaugurazione avverrà con un tour televisivo in cui il presidente francese Emmanuel Macron entrerà nella cattedrale e la svelerà al pubblico. L’ingresso al pubblico sarà consentito dal 7 dicembre, mentre la prima messa si terrà l’8, giorno dell’Immacolata Concezione.