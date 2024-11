Ilfattoquotidiano.it - “Niente social ai minori di 16 anni”, in Australia il disegno di legge fra i più rigidi del mondo. E l’Europa ci sta lavorando

Quando lo scorso settembre pedagogisti e psicoterapeuti si rivolsero al governo per dire “no allo smartphone prima dei 14e no aifino ai 16?, si unirono anche nomi deldella cultura e dello spettacolo. Quello che in Italia è stato un appello, in Spagna è stato votato dal cdm del governo Sanchez e inè inveceda giovedì 28 novembre e lo Saranno infatti vietati agli under 16 i, grazie all’adozione da parte del Parlamento di Canberra di undiad hoc, considerato fra i piùal. L’obiettivo è proteggerli da “potenziali d”. Alcune piattaforme hanno già iniziato a introdurre teen account proprio venire incontro alle crescenti richieste di protezione degli adolescenti.Il provvedimento, precisano i media internazionali, dovrebbe riguardare i più popolari siti come Facebook, Instagram, X o TikTok, e impone alle stesse piattaforme digitali e non ai genitori l’obbligo di adottare delle “misure” per evitare l’apertura di profili da parte dei, prevedendo allo stesso tempo delle multe salatissime, fino a oltre 30 milioni di dollari, per quelle aziende tecnologiche che non la rispetteranno.