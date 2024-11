Max Paiella in scena alla Sala Umberto con ‘Jannacci…e dintorni’ | Il suo erede? Zerocalcare

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –“Undi Enzo Jannacci?. Lo so, non fa parte del mondo della musica. Ma in un certo senso è scomodo come lui. Molti artisti ci rassicurano, sappiamo già cosa andremo a vedere o ad ascoltare perché sono le copie di qualcosa di già visto.come Jannacci non ha etichette – i geniacci non c’hanno una targa – ed entrambi, attraverso le rispettive arti, riescono a parlare di temi complessi ma con leggerezza, che non significa superficialità”. A dirlo all’Adnkronos è il comico, cantante, musicista e conduttore radiofonico Max, infino all’1 dicembre con ‘Jannacci.einsieme all’attore Simone Colombari. Un tributo appassionato a un personaggio, che ha saputo coniare un linguaggio unico e universale. “Portiamo inun concentrato di Jannacci, tra l’amore per il jazz e il rock, e di chi c’era nei suoi dintorni.