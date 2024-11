Lanazione.it - Il nostro Pil frena. Rapporto 2019-2023:. Umbria tra le peggiori

IlSvimez 2024 (predisposto dall’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno presentato a Roma) relega l’al terz’ultimo posto per l’andamento del Pil dall’annoal. Peggio hanno fatto soltanto Molise e Valle D’Aosta. Per ilemerge un quadro di crescita piatta (+0,3 per cento rispetto al +0,6 nazionale). Prendendo in esame i diversi settori dell’economia, per quanto riguarda il valore aggiunto, si registra un meno 23 per cento per l’agricoltura e un meno 9,2 per l’industria. Usufruendo del bonus, l’ha registrato invece un + 14,3 per cento il settore delle costruzioni. Venendo ai consumi delle famiglie, si evidenzia inoltre un - 0,8 per cento rispetto al + 0,3 nazionale, con +0,3 nello scorso anno rispetto ad un +1,2 nel resto dell’Italia.