Villa Guardia, ketamina e marijuana in auto. A casa le piante

Como, 27 novembre 2024 – Quasi un chilo e mezzo diconfezionata e pronta per lo smercio, 9di cannabis in vaso, 22 pastiglie die tutta una serie di prodotti e attrezzatura per la coltivazione e il confezionamento della sostanza stupefacente. Un campionario trovato in possesso di un 31enne di, incappato in un controllo della Squadra Volante martedì mattina. La suaè stata fermata a un normale posto di controllo, alla guida della sua, fermato in via Varesina a Como. Agli agenti è bastato poco per capire che c’era qualcosa che non andava nel suo atteggiamento: hanno quindi ispezionato l’, dove c’era un barattolo in vetro con una decina di grammi di, e un secondo contenitore con alcune pastiglie, poi risultate. La perquisizione è quindi proseguita nella sua abitazione di, dove gli agenti hanno scoperto una vera piantagione di cannabis, con novecurate e alimentate da un sistema perfettamente funzionante, una serie di barattoli in vetro e confezioni contenentiper quasi un chilo e mezzo.