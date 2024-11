Lapresse.it - Stelle, sapori e tradizione: la festa per Le Guide de L’Espresso 2025

A 45 anni dalla loro prima edizione, Ledehanno celebrato il loro straordinario percorso con una serata evento al Teatro Arcimboldi di Milano, dove oltre 1.000 ospiti tra volti noti dello spettacolo, rappresentanti istituzionali come il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e protagonisti dell’enogastronomia internazionale si sono riuniti per la presentazione delle nuove edizioni. Tra loro anche i tre chef stellati Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo e Chicco Cerea. “Ritrovarsi e parlare di crescita e di fare cose belle con la cucina è una grandissima cosa. Poi vedere questi giovani che salgono e spingono, ci costringe a guardarci pure un po’ dietro perché per noi gli anni passano”, ha scherzato Cannavacciulo davanti alle telecamere: “Comunque facciamo il tifo per la cucina italiana che è tanta roba”.