Santa Balera tra cd e tour

Nella sala del Consiglio Comunale di Faenza sono stati presentati ieri mattina i cd e idi ’’ e ’Fratelli & Margherita’. Nell’Ep, che si chiama proprio ’’, sono contenuti tre brani originali intitolati, l’inno dell’orchestra, ’Terra Mia’, una nuova Romagna Mia della nuova generazione e l’Inno della ’Notte Rosa Weekend Dance’ oltre alle due cover del Maestro Secondo Casadei Dada, e ’Verso Casa Mia’, un superclassicone di Secondo e Raul Casadei. Tutti i brani sono stati registrati da Luca Medri, autore dei brani originali insieme a Davide Sabiu e Moreno Il Biondo, insieme a tanti altri. Nel frattempo la nuova orchestra della Gen Z del Lisciosi prepara a portare il nuovo liscio a livello internazionale e nelle altre regioni con diverse tappe in programma nel mese di dicembre Si parte mercoledì 11 al Grand Hotel di Rimini per l’Unione Europea a Rimini, poi una tripletta che porterà l’orchestra a Gabicce Mare in Piazza nelle Marche domenica 8, mentre sabato 21 l’orchestrà sarà in scena a Firenze, al Teatro Comunale di Marradi.