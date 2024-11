Ilnapolista.it - Psg, perché Donnarumma non ha giocato col Bayern? «Luis Enrique lo sta destabilizzando» (Rmc Sport)

ieri ha messo in panchina Gigiocontro ilMonaco in Champions; a difendere i pali del Psg c’era infatti il secondo portiere, Matvey Safonov, ritenuto colpevole per il gol subito che ha deciso la partita.In Francia attaccano le scelte disuIl giornalista di RmcDaniel Riolo ha espresso il suo disappunto per la decisione del tecnico del club parigino. Nonostante infatti prestazioni incostanti da parte del capitano della Nazionale italiana, i continui cambi potrebbero portarlo a destabilizzarsi:«L’errore di Safonov potrebbe costare al Psg il passaggio in Champions. Ma il problema non è solo l’errore, è mettere in imbarazzo. Il tecnico sta perdendo la fiducia del portiere. C’era bisogno di cambiarlo? Non ha in panchina Sepp Maier o Lev Yachine, ma Safonov.