Nazionale femminile Dragoni | Spero arrivi presto il primo gol in azzurro

Giornata di conferenza stampa per un paio di Azzurre dellache sta preparando il test amichevole di lunedì contro la Germania. “Sicuramente la Germania è un avversario tosto però fino ad ora quando ci siamo confrontate con squadre più forti di noi abbiamo sempre fatto bene – ha dichiarato una delle veterane del gruppo, Barbara Bonansea – Sarà una partita difficile ma alla fine per andare all’Europeo e fare qualcosa di grande dobbiamo scontrarci con le più forti. Il ritiro qui a Coverciano sta andando bene, ci stiamo preparando per la gara di lunedì prossimo, ci stiamo divertendo tutte insieme, e questo penso che si veda anche da fuori”. “Il 2024 è stato sicuramente un anno positivo – ha puntualizzato la calciatrice della Juentus – non c’è una cosa che mi ha sorpreso, ma è stato bello risentirsi parte di un gruppo, essere tutte unite, nelle convocazioni siamo anche tante ma sia lo staff che noi giocatrici stiamo facendo del nostro meglio per stare bene, cosa fondamentale per una squadra.