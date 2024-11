Oasport.it - MotoGP, Luca Lunetta è il primo pilota ad entrare in un gruppo sportivo militare

, dopo un’ottima stagione da rookie in Moto3, ha scritto una piccola pagina di storia per il motociclismo italiano diventando ildi sempre adnell’Arma dei Carabinieri. Il giovane talento romano ha prestato giuramento ieri, martedì 26 novembre, presso la Scuola Allievi di Torino, completando così il suo processo di inserimento nel Centrodell’Arma.“Ieri è stata una giornata indimenticabile: il sogno dia far parte dell’Arma dei Carabinieri è diventato realtà. Sono profondamente onorato di essere ila rappresentare l’Arma dei Carabinieri e spero con tutto il cuore di portarne il nome sempre più in alto nelle prossime stagioni, continuando a crescere insieme nel motociclismo. Desidero ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo traguardo, a partire dalla mia famiglia, per cui questa giornata è stata speciale tanto quanto per me.