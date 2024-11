È l’avviso finale Mediaset mai così pesante sul Grande Fratello | un incubo per Alfonso Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mai come quest’anno i problemi sembrano travolgere il. Non solo le proteste del pubblico sui mancati, a suo dire, provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti – uno su tutti, Lorenzo Spolverato. La 18esima edizione del reality sta cambiando sempre più spesso programmazione e gli ascolti starebbero preoccupando seriamente i vertici.La decisione di far scontraree Milly Carlucci com il suo Ballando con le stelle il sabato sera non ha prodotto buoni risultati, tutt’altro. E con solo il 13,9% di share, la puntata del 26 novembre ha segnato il peggior risultato di questa edizione. Un dato, questo, che si somma a quello già deludente della settimana precedente.Leggi anche: “Non mi frega niente, io vado via”., choc: inutile sussurrare, fuori si sente tuttoGF, altra riunione: si parla di chiusura anticipataIlsembra proprio non riuscire a imporsi sulla concorrenza e a non sorprendere più il pubblico, tanto che si vocifera chestia pensando a una chiusura anticipata.