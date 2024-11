Calciomercato.it - “Conte decisivo per Buongiorno”, il racconto dello smacco alla Juventus | ESCLUSIVO

La presenza del tecnico pugliese fondamentale per portareal Napoli e sfilarlo ai bianconeri, il retroscena di mercatoIl Napoli continua a rimanere in vettaclassifica, dopo la vittoria con la Roma. Gli azzurri non entusiasmano dal punto di vista del gioco, ma hanno trovato grande solidità difensiva. Soprattutto grazie a un innesto, quello di Alessandro, acquisto a dir poco azzeccatissimo.“per”, il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il difensore prelevato dal Torino sta facendo la differenza e sta trovando maggiore spazio anche in Nazionale, a conferma del suo valore. Un gran colpo quello dei partenopei, che lo hanno sottratto a una concorrenza agguerrita. Inclusa quella di Inter e