Apre oggi al pubblico il Museo del Corso, nuovo polo artistico e culturale al centro di Roma

A poche settimane dall’inaugurazione del Giubileo 2025, sono moltissime le iniziative sorte nella capitale e, adesso,ha un’istituzione in più. Si tratta deldelMuseale, ufficialmente aperto alda, 27 novembre 2024. A volerlo e a promuoverlo con convinzione è stata la Fondazione, che ha fuso due edifici storici dell’Urbe, Palazzo Sciarra Colonna e Palazzo Cipolla, rendendoli una realtà attuale, che coniuga passato e presente. Le due dimore, entrambe in Via del, sono distinti e diversi ma, in qualche modo, complementari. Ilsarà un importante punto di riferimento per la cultura nazionale e non, e presenta già un programma pregno di eventi temporanee di grande interesse. Tra le mostre principali, quelle dedicate all’arte di Marc Chagall, Salvador Dalì e Pablo Picasso.