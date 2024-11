Quotidiano.net - Stefano Ricci firma la lussuosissima suite La Rocca a Castelfalfi

(Montaione), 26 novembre 2024 – E’ la dimora perfetta del gentiluomo contemporaneo, internazionale nel Dna, raffinato, colto, amante della bellezza assoluta. Viaggiatore e sognatore che sceglie di soggiornare in una austera e potente torre medievale tra arredi di alto artigianato toscano contemporaneo. Questo il protagonista cittadino del mondo che sceglierà di vivere un’esperienza a tutta natura nellaLa, a, borgo mediceo di origini etrusche antichissime, nel triangolo magico dell’arte e del paesaggio incantato tra Pisa, Firenze e Siena, a pochi chilometri dal Comune di Montaione in una Toscana ancora intatta. Due piani dinella torre, su 307 mq su due livelli, ambienti lussuosi quanto veri disegnati dall’imprenditore designer fiorentinoqui a, dove è sorto negli anni il resort cinque stelle con anche il campo da golf acquistato anni fa dal magnate indiano Aloke Lohia, billionario della chimica e in particolare della plastica.